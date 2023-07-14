Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum - Son Dakika
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Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum

14.07.2023 14:07

Konserlerinden kalan vakitlerinde sosyal medyada canlı yayınlar açan şarkıcı Serdar Ortaç, daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söylemesine rağmen evine gelen ödeme emri kağıdını görünce küplere bindi. Borçlarından bir türlü kurtulamayan Ortaç, "Bir bu eksikti, ödemiyorum lan" diyerek isyan etti.

Konserlerinden kalan vakitlerinden sosyal medyada canlı yayınlar yapan şarkıcı Serdar Ortaç, borçlarıyla yine gündeme geldi. Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen şarkıcı, evine gelen ödeme emri kağıdını görünce isyan etti.

"ÖDEMİYORUM LAN"

Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada "15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" diyen Serdar Ortaç, canlı yayın yaptığı esnada evine gelen ödeme emri kağıdını gördü. Borçlarından kurtulamayan şarkıcı, "Bir bu eksikti, ödemiyorum lan" diyerek sitem etti.

Canlı yayın esnasında eve gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç isyan etti: Ödemiyorum lan

YAYIN ESNASINDA OCAĞI AÇIK UNUTTU

MS hastalığından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren Serdar Ortaç, daha önce yaptığı canlı yayında da ocağı açık unuttuğu için az kalsın yangın çıkartıyordu. Bir takipçisinin uyarısıyla durumu fark eden şarkıcı, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.

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Açtığı canlı yayında dikkati dağılan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu Açtığı canlı yayında dikkati dağılan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum - Son Dakika
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