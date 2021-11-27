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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu - Son Dakika

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu

27.11.2021 23:05

Nafaka borçları yüzünden evine haciz gelmesi yüzünden eski eşi Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" dediği Chloe Loughnan, uzun bir süre sonra geldiği İstanbul'da ayna karşısında turuncu bikinisiyle poz verdi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İrlandalı model, güzelliği ile mest etti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, uzun süre sonra geldiği İstanbul'da paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Bir süredir İstanbul'dabir otelde kalan İrlandalı model turuncu bikinisiyle ayna selfie'si yaptı.

GÜZELLİĞİYLE TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Chloe Loughnan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranları tarafından övgüler aldı. Ünlü model, daha öncede sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi

"GÜZEL SÜRPRİZLER PAYLAŞACAĞIZ"

İş için İstanbul'a geldiğini belirten Chloe Loughnan, "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız" demişti.

İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Loughan, eski eşi Serdar Ortaç ile sık sık nafaka konusu yüzünden karşı karşıya geliyor. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda eski eşinin nafakasını uzun zamandır ödemediğini belirterek ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var.'' demişti. Ortaç, evine haciz gönderen eski eşi Loughnan'a ateş püskürmüş ve ''Şeytan görsün yüzünü'' demişti.

İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi
İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, İstanbul, Medya, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu - Son Dakika
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