Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Serdar Ortaç\'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım
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Şarkıcı Serdar Ortaç, yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alkol ve kumar bağımlılığına son verdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık" dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, yıllardır hayatını olumsuz etkileyen alkol ve kumar bağımlılığına son verdiğini açıkladı.

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Yıllardır hayatını alt üst eden kumar ve alkol bağımlılığıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarını sevindirecek haberi, Amasya Suluova'da verdiği konserde duyurdu.

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

"HEPSİNİ BIRAKTIM, ARTIK SADECE SİZİN İÇİN ŞARKI SÖYLEYECEĞİM"

Serdar Ortaç, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği halk konserinde hayranlarını coşturdu. Sevilen şarkılarını seslendirip sevenleriyle sohbet eden Ortaç, "İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık" dedi.

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Suluova Demokrasi Meydanı'nda geç saatlere kadar süren konseri binlerce kişi izledi.

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım - Son Dakika

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