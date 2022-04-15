Serel Yereli'den Sevenlerine Sürpriz - Son Dakika
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Serel Yereli'den Sevenlerine Sürpriz

15.04.2022 13:11
Serel Yereli'den Sevenlerine Sürpriz

Serel Yereli'nin yeni tekli çalışması, "None of The Above" Dünya Sanat Günü'nde müzikseverlerle buluştu

Yapımcılığını Believe, DMC ve Moko Yapımın üstlendiği, "None of The Above" 15 Nisan'da tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Londra'da yaşayan Serel Yereli'nin, yeni tekli çalışmasının söz ve müziği Serel ve Jimmy Kent'e ait. Kayıtları Londra'da yapılan şarkının düzenlemelerini Iziah Yarde & Francois Fasano gerçekleştirdi.

Serel Yereli, "Hayatımda, sanatsız olmak nedir bilmeyen bir insanım. Onun için bu şarkımı 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde çıkarmak istedim. Tüm sanat severlerin Dünya Sanat Günü'nü kutlarım." şeklinde konuştu.

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Serel Yereli, 2016 yılında "Bodrum Masalı" adlı dizide rol almıştı.

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Serel Yereli, İngilizce, Londra, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serel Yereli'den Sevenlerine Sürpriz - Son Dakika


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