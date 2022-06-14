Seren Serengil'den çok konuşulacak ititraf: Bizde beraberlik var ama ilişki yok - Son Dakika
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Seren Serengil'den çok konuşulacak ititraf: Bizde beraberlik var ama ilişki yok

14.06.2022 01:14

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, katıldığı bir programda yaptığı cinsellik itirafı dikkat çekti. Zayıflama uğruna bıçak altına yatan ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşen ünlü isim, sevgilisiyle cinsel anlamda bir birlikteliği olmadığını fakat bağlılığın devam ettiği söyledi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, zayıflama uğruna bıçak altına yatmış ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

CİNSELLİK İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ve hayranlarını üzen Serengil, YouTube'da Emsal Doğan'ın hazırladığı programa katıldı. Serengil, programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.

Seren Serengil'den cinsellik itirafı: Bizde beraberlik var ama ilişki yok

"CİNSEL ANLAMDA BİR İLİŞKİMİZ YOK"

"Bizde beraberlik var ama ilişki yok" diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm. O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum. Bu seferde altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu. Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı." diye konuştu.

Seren Serengil'den cinsellik itirafı: Bizde beraberlik var ama ilişki yok
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Seren Serengil'den çok konuşulacak ititraf: Bizde beraberlik var ama ilişki yok - Son Dakika

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