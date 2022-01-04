Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk mı yaşıyor?

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2022'nin ilk günlerinde bomba bir aşk iddiası gündem oldu. Reza Zarrab ile boşandıktan sonra özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İpek'in Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına bir taraftan açıklama geldi. Usta gazeteci Bilal Özcan'a özle açıklama yapan şarkıcı Yaşar İpek, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gündeş'le yakın olmadığını belirten İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede" dedi.