Seren Serengil, Berdan Mardini'nin Kürtçe şarkı söylediğini duyunca yüz ifadesini değiştirerek elleriyle kulaklarını kapattı

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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın cuma günü yayınlanan bölümünde yılbaşı heyecanı yaşandı. Berdan Mardini'nin konuk olduğu yayında peş peşe şarkılar söylendi. Bir ara Mardini'nin Kürtçe şarkı söylemesinden rahatsız olan Serengil'in tepkisi sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberin geldi.

KÜRTÇE ŞARKIYI DUYUNCA UZAKLAŞTI

Bircan Bali, Arto Dalga ve Seren Serengil, canlı yayında art arda şarkı söyleyen Berdan Mardini ile halay çekti. Peş peşe şarkı söyleyerek halay çeken Mardini, bir ara Şemmame adlı Kürtçe şarkıyı söylemeye başladı. O anlarda rahatsız olan Seren Serengil ise yüz ifadesini değiştirerek elleriyle kulaklarını kapatmaya çalıştı. Bununla da kalmayan Serengil, Mardini'nin yanından uzaklaşarak yerine oturdu.

TEPKİ ÇEKTİ

Seren Serengil'in canlı yayındaki o anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Serengil'e tepki gösteren kullanıcılar "Dedikodudan değil Kürtçeden etkileniyor" yorumunu yaptı.

İşte Seren Serengil'in için yapılan bazı yorumlar...