Mert Demir'le reklam aşkı yaşadıkları öne sürülen, ünlü şarkıcıyla aşk yaşaması için bir iş insanından 5 milyon euro aldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken paylaşım geldi.
Serenay Sarıkaya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımda, Mert Demir'le romantik hallerini yayımladı. Görüntüde Mert Demir'in Sarıkaya'yı defalarca öptüğü görüldü.
Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Serenay Sarıkaya, reklam aşkı için savcıya, "Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş insanından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" demişti.
Son Dakika › Magazin › Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le ''Sevgililer Günü'' paylaşımı - Son Dakika
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