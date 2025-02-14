Serenay Sarıkaya\'dan Mert Demir\'le \'\'Sevgililer Günü\'\' paylaşımı

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Mert Demir'le reklam aşkı yaşadıkları öne sürülen, ünlü şarkıcıyla aşk yaşaması için bir iş insanından 5 milyon euro aldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

SERENAY SARIKAYA'DAN MERT DEMİR'LE ROMANTİK PAYLAŞIM

Serenay Sarıkaya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımda, Mert Demir'le romantik hallerini yayımladı. Görüntüde Mert Demir'in Sarıkaya'yı defalarca öptüğü görüldü.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Serenay Sarıkaya, reklam aşkı için savcıya, "Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş insanından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" demişti.