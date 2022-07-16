Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk

Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. İlişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşayan çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etti. Şimdilerde tatil yapan Sarıkaya, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

"BİRAZ YEŞİL BİRAZ AŞK"

Yoğun bir iş temposu bulunan Sarıkaya, havaların ısınmasıyla uzun bir tatile çıktı. 9,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya, son olarak yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz verdi. Oyuncunun "Biraz yeşil biraz aşk" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın süper mini şortlu fotoğrafları...