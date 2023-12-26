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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Kirli Sepeti'nin yıldızı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Kenan Tosun, eşinden boşandıklarını açıkladı ve Ümran Seyhan ile birlikte olduklarını söyledi.

26.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:05
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Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Kirli Sepeti'nin yıldızı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir ilişkilerini devam ettiren çiftten Cansu Tosun'un babası eşinden boşandı.

"O KONU KAPANDI"

Sık sık yasak aşkı Ümran Seyhan ile Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan Tosun, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada 35 yıllık eşi Serpil Tosun ile 1 ay önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyerek "Kimsenin haberi yok ama o konu kapandı. Zaten boşanma arifesindeki bir evlilikti. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanım'la beraberiz ve mutluyuz. Biz beraber yaşıyoruz 3 ay oldu. Bir sıkıntımız yok, yerimiz zaten belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küs olur muyuz hiç, olur mu öyle şey? " ifadelerini kullandı.

Komşusu ve aynı zamana arkadaşı olan Ümran Seyhan ile eşi Kenan Tosun'un yasak aşk yaşamasıyla ilgili konuşan Serpil Tosun ise "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum" demişti.

Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı
Kenan Tosun ve Ümran Seyhan
Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı
Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı
Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı
Serenay Sarıkaya\'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun\'un babası Kenan Tosun\'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
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Serenay Sarıkaya, Cansu Tosun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika
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