Serenay Sarıkaya'nın dalga geçilen yeşil tüylü terliklerinin 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın dalga geçilen yeşil tüylü terliklerinin 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı

05.07.2023 10:30

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a döndü. Havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Sarıkaya'nın tüylü yeşil terlikleri alay konusu oldu. Terliklerin fiyatının ise 33 bin 795 TL olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya, yeni projeleri için İstanbul'a döndü. Havalimanında karşılaştığı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Sarıkaya'nın tüylü yeşil terlikleri alay konusu olurken fiyatının da 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı.

KİMSE BEĞENMEDİ

Havalimanında karşılaştığı hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Serenay Sarıkaya, sıcak havaya rağmen tercih ettiği yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Oyuncu terlikleriyle kısa sürede alay konusu olurken "Kopartılmış iplerin birleşimi gibi" yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen yeşil terliklerinin fiyatı ise 33 bin 795 TL.

Serenay Sarıkaya'nın alay konusu olan tüylü terliklerinin 33 bin TL olduğu ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya'nın alay konusu olan tüylü terliklerinin 33 bin TL olduğu ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya'nın alay konusu olan tüylü terliklerinin 33 bin TL olduğu ortaya çıktı
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Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın dalga geçilen yeşil tüylü terliklerinin 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın dalga geçilen yeşil tüylü terliklerinin 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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