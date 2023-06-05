Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi için kadro netleşti - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi için kadro netleşti

05.06.2023 08:20

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer alacağı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' adlı Netflix dizisinin erkek partnerleri belli oldu. Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş'ın yanı sıra Ahmet Rıfat Şungar da kadroda yer alacak.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'ya eşlik edece 3 erkek partneri de netleşti.

YAKIŞIKLI OYUNCULAR KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak. Dizinin diğer kadın başrol oyuncuları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu
Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu
Hakan Kurtaş
Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu
Ahmet Rıfat Şungar
Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu
Metin Akdülger
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Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi için kadro netleşti - Son Dakika


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