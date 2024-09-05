Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın düğününe eski takım arkadaşının eski eşiyle gitti - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın düğününe eski takım arkadaşının eski eşiyle gitti

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Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile katıldı. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

05.09.2024 11:52
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Uzun süredir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Ünlü isimleri akın ettiği gecede Sergen Yalçın da yerini aldı. Düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile gelen Sergen Yalçın'ın tavırları da dikkat çekti.

Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak edilirken Yalçın'ın yıllar önce yaptığı "Aşk yok arkadaşız" açıklaması akla geldi.

"GEREK YOK"

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır sessizce poz verirken Sergen Yalçın da tavırlarıyla dikkat çekti. Sergen Yalçın muhabirlerin "Birkaç kelime etsek" demesi karşısında "Gerek yok" diyerek oradan hemen uzaklaştı.

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı\'nın düğününe eski takım arkadaşının eski eşiyle gitti

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Son Dakika Magazin Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın düğününe eski takım arkadaşının eski eşiyle gitti - Son Dakika

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    Yorumlar (22)

  • Abuzer Kadayıf: 8 taşlı normaldir 59 65 Yanıtla
    V. A.: 5-0 1 0
  • ferhat eser: burda anormal olan birşey yok zaten adam yanındaki bayanla en yakın arkadaşının mutluluğunu paylaşıyor davetli olarak 14 92 Yanıtla
    Engin Daşlıca: He yav he 0 1 ali çakmak: sen sus geniş fero. 0 1 Veli Dag: issiz 0 0
  • ferhat eser: yorumlara bakıp eğitim seviyemizi rahatlıkla analiz edebilirsiniz şaşırmıyorum artık 18 41 Yanıtla
  • Aytac Uygur: En azından evli iken ayartmamış. İcardisi olanlar yorum yapmasın. Kirlilik istemiyoruz 35 19 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Beşiktaşlı duruşuna yakışmamış! Sergen zaten aidiyet duygusu olmayan topçulardan. 40 8 Yanıtla
  • Ali Kublay: İndi bindi ucreti ne kadardi İstanbul da 40 7 Yanıtla
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