"Gelinlikle gelen kefenle çıkar" sözleri infial yaratan Serkan Kaya, kendisini böyle savundu: Eşlerine aşkla bağlı olanların kurduğu cümledir - Son Dakika
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"Gelinlikle gelen kefenle çıkar" sözleri infial yaratan Serkan Kaya, kendisini böyle savundu: Eşlerine aşkla bağlı olanların kurduğu cümledir

"Gelinlikle gelen kefenle çıkar" sözleri infial yaratan Serkan Kaya, kendisini böyle savundu: Eşlerine aşkla bağlı olanların kurduğu cümledir

11.07.2023 09:43

2013 yılında Ayşegül Kalfa ile evlenen ve evliliğinde kriz olduğu iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Serkan Kaya, yaptığı açıklamayla tepki topladı. Kaya, gelen tepkiler üzerine kendisini savunarak, bu sözün İç Anadolu kültüründe eşlerine sevgiyle, aşkla bağlı olanların kullandığı bir cümle olduğunu belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, büyük bir tartışma başlattı.

2013 yılında Ayşegül Kalfa ile nikah masasına oturan ve evliliğinde kriz olduğu ileri sürülen şarkıcı Serkan Kaya, "Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar. Ölüm yoksa ayrılık da yok" sözleriyle tepki çekti. Kaya, gelen tepkilerin ardından "Ben İç Anadolu çocuğuyum, Sivaslıyım. Bizde eşlerine sevgiyle, aşkla bağlı olanların kullandığı bir cümledir" diyerek kendisini savundu.

SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Boşanma iddiasını kesin bir dille yalanlayan Serkan Kaya, "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar' diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok" dedi. Kaya'nın sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"EVLİLİĞİMİZ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Serkan Kaya ise Instagram'da kendisiyle ilgili habere yaptığı yorumda kendisini şu sözlerle savundu: "Dün yağmur, fırtına demeden Karadeniz Ereğli'de 350 bin insanımıza, sevenlerimize konser verdik zor şartlarda. Bunu neden konuşmuyoruz, yazmıyoruz? Ben İç Anadolu çocuğuyum, Sivaslıyım. Bizde eşlerine sevgiyle, aşkla bağlı olanların kullandığı bir cümledir o. Hepiniz de iyi bilirsiniz aslında bu cümleyi. Yorumlara baktım da yapılan bazı yorumlar cidden iğrenç. Ne kadar öfkelisiniz ne kadar ağzınız bozuk, ne kadar karalamaya çalışan vicdanınız var. Bizim evliliklerimiz çocuk oyuncağı değil. Ciddiye alırız yaşarız dibine kadar. Dileğimizde aşkımız süregelsin, ölene kadar. Herkese saygılar. (kötü kalpliler hariç)

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Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Serkan Kaya'dan infial yaratan ifadeler: Gelinlikle giren kefenle çıkar Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Serkan Kaya'dan infial yaratan ifadeler: Gelinlikle giren kefenle çıkar

Serkan Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Gelinlikle gelen kefenle çıkar' sözleri infial yaratan Serkan Kaya, kendisini böyle savundu: Eşlerine aşkla bağlı olanların kurduğu cümledir - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gelinlikle gelen kefenle çıkar" sözleri infial yaratan Serkan Kaya, kendisini böyle savundu: Eşlerine aşkla bağlı olanların kurduğu cümledir - Son Dakika
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