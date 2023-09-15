Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi - Son Dakika

Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi

Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız\'dan yalanlama geldi
Son Güncelleme: 15.09.2023 09:36

Safir dizisinin oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, aynı gün sevgililerinden ayrıldı. Dizide partneri oynayan ikilinin aşk yaşamaya başladıkları iddia edilince Özge Yağız'dan yalanlama geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, aynı gün sevgililerinden ayrıldı. Dizide partneri oynayan ikilinin aşk yaşamaya başladıkları iddia edilince Özge Yağız'dan cevap geldi. Hakkındaki ihanet iddiasını yalanlayan oyuncu, Gökberk Demirci ile karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirdiğini söyledi.

"KONUŞARAK AYRILDIK, HAYATIMDA KİMSE YOK"

Uzun yıllardır birlikte olduğu Gökberk Demirci'yi aldattığı iddia edilen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok. Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

DEMİRCİ VE KOYUNCUOĞLU BİRBİRİNİ TAKİBE ALDI

Öte yandan Özge Yağız ile ayrılan Gökberk Demirci ile Burak Berkay Akgül ile ilişkisini bitiren Hira Koyuncuoğlu'nun Instagram'dan birbirini takibe alması kafa karıştırdı.

Burak Berkay Akgül ve Hira Koyuncuoğlu
Özge Yağız ve Gökberk Demirci

Hira Koyuncuoğlu, Gökberk Demirci, Özge Yağız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı
09:54 BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü
09:43 Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi
09:36 Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi
09:19 Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü
09:04 İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor! King ya da Crespo kadro dışı kalabilir
08:57 Aile Dizisi Yeni Sezon Öncesi Kadrosunu Genişletiyor
08:55 THY Uçağının İniş Takımında Ceset Bulundu
08:46 Adaylığını ilan etmeye hazırlanan Özgür Özel'e CHP'li Bulut'tan destek: Yolun açık olsun
08:13 Hayatını baleye adadı! İşte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'ün bilinmeyenleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 10:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement