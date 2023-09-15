ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, aynı gün sevgililerinden ayrıldı. Dizide partneri oynayan ikilinin aşk yaşamaya başladıkları iddia edilince Özge Yağız'dan cevap geldi. Hakkındaki ihanet iddiasını yalanlayan oyuncu, Gökberk Demirci ile karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirdiğini söyledi.
Uzun yıllardır birlikte olduğu Gökberk Demirci'yi aldattığı iddia edilen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok. Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özge Yağız ile ayrılan Gökberk Demirci ile Burak Berkay Akgül ile ilişkisini bitiren Hira Koyuncuoğlu'nun Instagram'dan birbirini takibe alması kafa karıştırdı.
Son Dakika › Magazin › Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi - Son Dakika