Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti - Son Dakika
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Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti

Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti

Türkiye'ye gelen oyuncu Serel Yereli, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle 2011 yılında hayatını kaybeden babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlığa giderken beyaz mini dekolteli bir elbise giyen ve paylaşıma ''Kocam babamla tanıştı'' notunu yazan Yereli tepki çekti.

20.07.2024 09:46
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Yıllar önce kadrosunda yer aldığı Bodrum Masalı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli, bir süre önce İngiltere'ye yerleşti. Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yereli'nin mezarlıkta yaptığı paylaşım eleştirilerin hedefi oldu.

Oyunculuğa ara vererek İngiltere'de müzik kariyerine başlayan Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğul Avcı ile Türkiye'ye geldi. Yereli, 2011 yılında vefat eden babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Beyaz süper mini elbisesi giyen Yereli, babasının mezarı başında sevgilisiyle poz vererek "Kocam, babamla tanıştı" ifadelerini kullandı. Çiftin mezarlık başında verdiği pozları gören birçok kullanıcı "Ölüye bile saygınız kalmamış" yorumu yaptı.

İşte Serel Yereli'nin tepki çeken pozları...

Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti

Serel Yereli, Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İshak Klein: Acil rehabilite edilmeli 13 0 Yanıtla
    Okan Demircan: aynı kanaatteyim. 2 0

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SON DAKİKA: Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti - Son Dakika
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