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Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım - Son Dakika

Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım

01.12.2021 07:25
Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım

Tatil için İzmir'e giden Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada ölümden dönen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirtti.

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan ikili, önceki gün tatil yapmak için İzmir Çeşme'ye gitti. Ancak çiftin dönüşte aracının lastiği patladı ve kaza yaptılar. Kazada büyük korku yaşayan şarkıcı, sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADIM"

Kazadan sonra korkudan bayıldığı ileri sürülen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sevgilisiyle trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım
Sevgilisiyle trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım
Sevgilisiyle trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım
Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım

Mehmet Dinçerler, Hadise, Çeşme, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım - Son Dakika
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