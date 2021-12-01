Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan ikili, önceki gün tatil yapmak için İzmir Çeşme'ye gitti. Ancak çiftin dönüşte aracının lastiği patladı ve kaza yaptılar. Kazada büyük korku yaşayan şarkıcı, sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADIM"

Kazadan sonra korkudan bayıldığı ileri sürülen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.