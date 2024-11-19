Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi - Son Dakika
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Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi

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Ünlü sanatçı Şevval Sam, İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için 5.3 milyon lira aldığı iddialarını yalanladı. İstanbul Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, ''Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil. Bahsi geçen tutar, tüm organizasyonun toplam maliyetidir ve benimle bir ilgisi yok. Ben sadece payıma düşeni alıyorum.'' dedi.

19.11.2024 17:41  Güncelleme: 17:51
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Hafta sonu Kıbrıs'ta konser veren Şevval Sam, İstanbul'a dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için 5.3 milyon lira aldığı iddialarına açıklık getirdi.

''Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil'' diyen Şevval Sam, piyasadaki ücretlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''PAYIMA DÜŞENİ ALIYORUM''

Şevval Sam, ''Piyasa araştırması yapılırsa, kimin ne kadar aldığı çok net görülür. Serbest piyasada herkes istediği rakamı alabilir. Ancak bizim bu rakamlarla uzaktan yakından alakamız yok. Bahsi geçen tutar, tüm organizasyonun toplam maliyetidir ve benimle bir ilgisi yok. Ben sadece payıma düşeni alıyorum.'' dedi.

Sanatçı, iddialar ve eleştiriler karşısında sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını da hatırlattı. Kadınlar için ücretsiz konserler verdiğini ve birçok sosyal projeye destek olduğunu belirtti.

Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi

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Son Dakika Magazin Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mahmut bilgin:
    payınıza düşen kaç milyon TL acaba 28 3 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    İktidarın gündem değiştirme üzerine kurulu siyaseti takır takır işliyor. Muhalefet de ayakta uyusun. Ekonomi çökmüş, esnaf kan ağlıyor. Çalışanlar krediden, kredi kartlarından borçlardan kafalarını kaldıramıyor. İşverenler vergi borçlarından, vergi ödemekten bıkmış. Ötv, den kdv den şikayet edemez olmuşuz. Kimin umurunda. Muhalefet de hükümete konser açıklaması yapsın, görevden alınan başkanların peşinde koşsun. 6 14 Yanıtla
  • Kadir Alioglu:
    cukkalamışlardır 17 2 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Sesinde bi şeye benzemiyoki dinleyende akıl yok 13 4 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Bir de payına düşeni açıklasaydın bari. 10 1 Yanıtla
  • Osman A:
    2 saatte asgari ücretlinin kaç yılını pay diye aldı acaba bu faydasız. 1 0 Yanıtla
  • Behzat null:
    Herkes payına düşeni alıyor zaten. 1 0 Yanıtla
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