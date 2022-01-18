Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla samimi olan kardeşi hakkında ilk kez konuştu

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'la Acun Ilıcalı'nın samimi olduğu biliniyor. Hatta ikili geçtiğimiz aylarda tekne turu da yapmış ve Açıl, Ilıcalı'nın sevgilisiyle alışverişte görüntülenmişti. Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da eski eşin ablasıyla yakın dost. Ilıcalı aldığı yeni kararla Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı Survivor Panorama'da moderatör yaptı.

ELEŞTİRİLER GELDİ

Kübra Açıl'ın moderatör olması Survivor izleyicisini şaşırttı. Kimisi, "Hiç yakışmamış, sırf tanıdık diye programda yer alıyor" dedi. Kimisi de, "Gayet iyi sunuyor" yorumunda bulundu.

SUBAŞI'NDAN İLK YORUM

Asıl mesleği spor eğitmenliği olan Kübra Açıl'a ilk destek kardeşi Şeyma Subaşı'ndan geldi. Subaşı paylaşımında "Gurur duyuyorum" dedi. Açıl'a bir sonraki destek ise Şubaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan geldi. Altunkaya paylaşıma kalp emojisi koydu. Bu yorumlardan sonra bazı takipçiler "Bu nasıl bir ilişki ağı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.