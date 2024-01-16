 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı'nın, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı konuşulmaya başladı. Söylentileri yalanlayan Subaşı, 4 aydır kimsenin elini tutmadığını ve flörtleşmediğini söyledi.

16.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol

Marakeş'te görkemli bir törenle evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz sene eylül ayında bitiren Şeyma Subaşı'nın Formula E CEO'su ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Dominik'ten Meksika'y giden ve orada sevgilisiyle zaman geçirdiği konuşulan Subaşı, hakkındaki ilişki iddiasını yalanladı.

"4 AYDIR KİMSENİN ELİNİ TUTMADIM, FLÖRTLEŞMEDİM"

Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisiyle ilgili Instagram hesabından bir video yayınlayan Subaşı, "Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok. Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" dedi.

"MAGAZİN DÜNYASININ BİR PARÇASIYIM AMA DÜNYADA ÖNEMLİ KONULAR VAR"

Subaşı, paylaştığı videonun üzerine de "Yani aslında demek istediğim beni bir salın. Hiç kimseden şikayetçi değilim ve herhangi bir sorunum yok. İletişimimi daha geniş bir kitleye ulaştırmak için yorumlarımı bile İngilizce yazıyorum. Ancak bana yönelik bu tarz haberler çok gereksiz. Evet, internet ve magazin dünyasının bir parçasıyım; fakat dünya gündeminde daha önemli ve ilgi çekici konular var. Lütfen bu tür haberler yerine dünyada gerçekten önemli olan olaylara odaklanalım. Ancak eğer hala benim hakkımda haber yapmak istiyorsanız son dört aydır kimseyle flört etmediğim veya kimseye ilgi göstermediğim gibi doğru bilgileri kullanabilirsiniz" ifadelerini yazdı.

Şeyma Subaşı, hakkındaki ilişki söylentisini yalanladı: 4 aydır kimsenin elini tutmadım
Şeyma Subaşı, hakkındaki ilişki söylentisini yalanladı: 4 aydır kimsenin elini tutmadım
Şeyma Subaşı, hakkındaki ilişki söylentisini yalanladı: 4 aydır kimsenin elini tutmadım
Şeyma Subaşı, Formula E CEO\'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: heralde ceo yla aşk yaşıyacak kasap nuriyle yaşayacak hali yok ne kadar ekmek okaaaaa köfte :) Yanıtla 9 0

Şeyma Subaşı, Formula 1, Subaşı, CEO, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement