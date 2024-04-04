Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı

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İspanyol futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini iki yıl önce bitiren Shakira, gönlünü İngiliz aktör Lucien Laviscount'a kaptırdı.

ARALARINDA 16 YAŞ VAR

Geçtiğimiz hafta yeni albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı (Kadınlar Artık Ağlamıyor) çıkaran 47 yaşındaki Shakira, klipte kendisine eşlik eden 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Lucien Laviscount ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Shakira'nın arkadaşları, henüz büyük bir üne sahip olmayan Laviscount'un, Shakira'yı kendi şöhreti için kullanmasından endişeli.

ARKADAŞLARI İLİŞKİDEN ENDİŞELİ

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Laviscount'un daha önce birlikte olduğu kadınların Shakira'dan oldukça farklı olduğunu ve onu kullanmasından endişe ettiklerini söyledi. Shakira ve İngiliz oyuncu, klip çekimlerinin ardından New York'ta bir İtalyan restoranında romantik bir yemeğe çıkmıştı.

Gerard Pique ile ihanet yüzünden ayrılan Shakira'nın 11 yaşında Milan, 9 yaşında da Sasha isminde iki çocuğu var.