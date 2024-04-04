İspanyol futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini iki yıl önce bitiren Shakira, gönlünü İngiliz aktör Lucien Laviscount'a kaptırdı.
Geçtiğimiz hafta yeni albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı (Kadınlar Artık Ağlamıyor) çıkaran 47 yaşındaki Shakira, klipte kendisine eşlik eden 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Lucien Laviscount ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Shakira'nın arkadaşları, henüz büyük bir üne sahip olmayan Laviscount'un, Shakira'yı kendi şöhreti için kullanmasından endişeli.
Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Laviscount'un daha önce birlikte olduğu kadınların Shakira'dan oldukça farklı olduğunu ve onu kullanmasından endişe ettiklerini söyledi. Shakira ve İngiliz oyuncu, klip çekimlerinin ardından New York'ta bir İtalyan restoranında romantik bir yemeğe çıkmıştı.
Gerard Pique ile ihanet yüzünden ayrılan Shakira'nın 11 yaşında Milan, 9 yaşında da Sasha isminde iki çocuğu var.
Son Dakika › Magazin › Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı - Son Dakika
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını duyurdu. Değerli oyuncu Buğrahan Tuncer ve eşi Eda Ece Tuncer'in dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.
88 yaşında hayatını kaybeden Türk sineması ve gösteri dünyasının duayen ismi Türker İnanoğlu için Tim Show Center'da anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından pek çok isim katıldı. İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, babasının cenaze törenini kendisinin planladığını belirtti. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Hande Yener'in yeni çalışması "Kafandan Bunu Çıkar" adlı şarkısı, sözü ve müziği Hande Yener düzenlemesi Misha'ya ait olup Prag Senfoni Orkestrası tarafından çalınıyor. Şarkının kapak fotoğrafı olarak Hande Yener, anne ve babasının fotoğrafını yayınlayacak. Kısa bir süre önce annesini kaybeden Hande Yener, şarkıyı annesine ithaf ettiğini belirtti ve doğum gününde hediye etmeyi planladığını söyledi.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan kadın, kalburabastı tatlısına tiki olduğundan bahsederken önce inledi sonra da titreyerek krize girdi. Neye uğradığını şaşıran Zuhal Topal da "Tövbe yarabbim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.
Salı günü hayatını kaybeden ünlü yapımcı Türker İnanoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi. İnanoğlu'nun 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, yanına taziyeye gelen İlyas Salman'a "Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun" dedi. Yaşadığı üzüntüden bahseden Salman ise "Sanat ölümü korkutmak içindir" cevabını verdi.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün annesinin ölümünden 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de hayatını kaybetti. Cevdet Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
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