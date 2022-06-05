Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti - Son Dakika
Üye Girişi

Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti

05.06.2022 12:15

Ünlü şarkıcı Shakira, 2 çocuğun babası olan Gerard Pique ile 12 yıldır süren ilişkisini ihanet iddiaları sonucu bitirdikten saatler sonra yakışıklı oyuncular Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etmeye başladı. Şarkıcının bu hamlesi hayranlarını şaşırttı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü. İhanet iddiasının ardından gözlerin çevrildiği çift, yollarını ayırma kararı aldı.

"YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ"

İlişkisini bitiren Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

Shakira'dan şaşaırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i takibe aldı

YAKIŞIKLI OYUNCULARI TAKİBE ALDI

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pique'den ayrılır ayrılmaz ise şaşırtan bir hamle yaptı. Yıldız şarkıcı aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından "Captain America" rolüyle tanınan yakışıklı Chris Evans'ı takibe aldı. Ünlü oyuncu Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

Shakira'dan şaşaırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i takibe aldı

ART ARDA TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Yıldız şarkıcı Chris Evans'dan sonra Henry Cavill, Scott Eastwood gibi oyuncuları takibe aldı.

Shakira'dan şaşaırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i takibe aldı
Chris Evans
Shakira'dan şaşaırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i takibe aldı
Henry Cavill
Shakira'dan şaşaırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i takibe aldı
Shakira'dan şaşaırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i takibe aldı
YORUMLAR
500
Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

Henry Cavill, Chris Evans, Shakira, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti - Son Dakika


Son Dakika
12:18 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 12:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement