Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti

Shakira'dan şaşırtan hamle! Pique'den ayrılır ayrılmaz bakın ne yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü. İhanet iddiasının ardından gözlerin çevrildiği çift, yollarını ayırma kararı aldı.

"YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ"

İlişkisini bitiren Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

YAKIŞIKLI OYUNCULARI TAKİBE ALDI

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pique'den ayrılır ayrılmaz ise şaşırtan bir hamle yaptı. Yıldız şarkıcı aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından "Captain America" rolüyle tanınan yakışıklı Chris Evans'ı takibe aldı. Ünlü oyuncu Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

ART ARDA TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Yıldız şarkıcı Chris Evans'dan sonra Henry Cavill, Scott Eastwood gibi oyuncuları takibe aldı.

Chris Evans