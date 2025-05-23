Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi - Son Dakika
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Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
23.05.2025 16:58
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, yaz sıcaklarına karşı villalarının havuzunda serinlerken verdikleri aşk dolu pozla sosyal medyayı salladı. Sarmaş dolaş kareleriyle yine gündem oldular.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çift, aşklarını sık sık sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle gözler önüne seriyor.

Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde, İstanbul'daki lüks villalarında vakit geçiren ikili, bu kez de havuz başından yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. Bunaltıcı havalardan bunalan çift, villalarının havuzuna girerek serinlemeyi tercih etti. Havuzda sarmaş dolaş verdikleri poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aşk dolu karelerini Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Paylaşımlarda çiftin neşeli ve huzurlu halleri dikkat çekerken, hayranları tarafından "yaz aşkı tam gaz devam ediyor" yorumları yapıldı.

Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tony Montana:
    KAVAT MOTORA BİNİYOR DERDİ ÜLKEYİ ALİYOR BOŞ HABER 18 4 Yanıtla
  • 003644:
    kafası rahatladı.. bu senede bu şampiyon yapar Galatasaray ı... 5 1 Yanıtla
  • MURAaysu2+:
    Zevkine şayan yoktur bu işin s. işin beyler s. işin)) 4 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu lanet olası haber sitesi aşşağlık bişey 0 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Hayat sana güzel deyiminin tam karşılığı. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi - Son Dakika
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