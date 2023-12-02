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Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı - Son Dakika

Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı

Pop müziğin sevilen sanatçılarından Sıla Gençoğlu, kendi orkestrasıyla dört ayrı şehirde verdiği konserlerle Amerika turnesini başarıyla tamamladı. Sıla, dünya starlarının tercih ettiği ünlü konser mekanlarında seyirci karşısına çıktı ve büyük ilgi gördü.

Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı
02.12.2023 - 01:11,  Güncelleme: 01:14
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Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, Kasım ayında dört ayrı şehirde kendi orkestrasıyla konserler verdiği Amerika turnesini başarıyla tamamlayarak döndü. Amerika'ya tüm konser orkestrası ve sahne arkasındaki teknik ekibiyle turneye giden ilk sanatçı unvanını elde eden Sıla, gördüğü büyük ilgi üzerine gelecek yıl tekrar buluşmak üzere sözleşti.

4 AYRI ŞEHİRDE TARİHİ SALONDA SAHNEYE ÇIKTI

Sıla, Elton John'dan Taylor Swift'e dünyanın en ünlü şarkıcılarının konser vermek için tercih ettiği 4 ayrı şehirdeki tarihi salonlarda seyirci karşısına çıktı. Sıla, Los Angeles'da UCLA Royc Hall, Florida'da Charles F. Dodge City Center, New York'ta Palladium Time Square, Washington DC.'de Lisner Auditorium Center gibi Amerika'nın en ünlü konser salonlarını doldurarak göğsümüzü kabarttı. Ünlü sanatçı, ayağının tozuyla verdiği Ankara ve üst üste iki Konya konseriyle sevenleriyle buluşmaya devam etti.

Sıla Amerika turnesini başarıyla tamamladı! Dünyaca ünlü isimlerin çıktığı tarihi salonlarda sahne aldı
Sıla Amerika turnesini başarıyla tamamladı! Dünyaca ünlü isimlerin çıktığı tarihi salonlarda sahne aldı
Kaynak: Magazinkolik

Amerika Birleşik Devletleri, Taylor Swift, Elton John, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

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Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı

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SON DAKİKA: Sıla, Amerika turnesini başarıyla tamamladı - Son Dakika
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