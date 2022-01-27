Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

MAHMUTYAZICIOĞLU KURTARILAMADI

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Videoda bir kişinin "Kan kaybediyor, ne olur kan kaybediyor" diyerek yardım çağrısında bulunduğu duyuluyor.