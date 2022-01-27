Üye Girişi
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı

27.01.2022 07:40

Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu'na olay yerinde yapılan ilk müdahalenin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bir adamın "Kan kaybediyor ne olur" dediği yardım çığlığı duyuldu.

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

MAHMUTYAZICIOĞLU KURTARILAMADI

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Silahla vurularak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Videoda bir kişinin "Kan kaybediyor, ne olur kan kaybediyor" diyerek yardım çağrısında bulunduğu duyuluyor.

Silahla vurularak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
Silahla vurularak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLAR
500

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş, Yeşilköy, Saldırı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


Erdoğan, "yakalandı" demişti! Hablemitoğlu "haberimiz yok" dedi Erdoğan, "yakalandı" demişti! Hablemitoğlu "haberimiz yok" dedi         
08:04
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan rol arkadaşından şikayetçi oldu         
18:30
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33

Son Dakika Haberleri
08:03 Erdoğan, "yakalandı" demişti! Hablemitoğlu "haberimiz yok" dedi
07:45 Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi
07:41 Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi
07:40 Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
07:31 Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
00:52 Türkiye'de bugün bile açıklanamayan olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı
00:51 Yetkililer, Deniz Undav'la görüşmek için Belçika'ya gidiyor
00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan'la ilgili sözlerine Akşener'den yanıt: Allah muhabbetinizi arttırsın
00:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Ukrayna'da yakalandı
00:06 Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 08:16:54. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement