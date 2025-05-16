Simge Sağın\'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde kaybettiği ablası Nilay Sağın'ı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan acı kaybın ardından gözler bugün düzenlenen cenaze törenine çevrildi. Cenaze törenine katılan Simge Sağın ayakta durmakta zorlandı.

45 yaşındaki Nilay Sağın'ın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı, gece uykusunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Ani vefatıyla ailesini derinden sarsan Sağın için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılındı. Ardından Nilay Sağın'ın naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu gözlenen Simge Sağın, annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

Simge Sağın'ın yaşadığı bu büyük acıya yalnız bırakılmadığı bu günde, sanat dünyasından pek çok tanınmış isim hem katılımları hem de gönderdikleri çelenklerle destek oldu. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin gönderdikleri çelenkler, cami avlusunda dikkat çekerken, Sağın ailesine moral ve teselli kaynağı oldu.

Simge Sağın'ın annesi cenaze töreninde fenalık geçirdi.