Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu - Son Dakika
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Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, meslektaşı Mert Demir’in Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri izlemeye gelen isimler arasındaydı. Güzelliği ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Sağın, bu kez konser için tercih ettiği cesur ve iddialı stiliyle objektiflerin odak noktası oldu.

Yaz konserleri tüm hızıyla devam ederken, Mert Demir'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konsere ünlü akını yaşandı. Seyirciler arasında yer alan ve gece boyunca şarkılara eşlik eden Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, enerjisiyle olduğu kadar kıyafet seçimiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

SİYAH CROP VE BOL KESİM PANTOLON TERCİHİ

Son dönemde hem sahne kostümleri hem de günlük stiliyle moda dünyasının da yakından takip ettiği Simge Sağın, Harbiye gecesi için rahatlığın ve şıklığın ön planda olduğu bir kombin tercih etti. Ünlü şarkıcı, geceye siyah bir crop top ve oldukça bol kesim, salaş bir pantolonla katıldı.

Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu

İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Son yıllarda dünya modasında yeniden yükselişe geçen ve birçok ünlü ismin benimsediği "görünen iç çamaşırı" (exposed underwear) trendine Simge Sağın da uydu. Ünlü şarkıcının düşük bel bol pantolonunun üst kısmından görünen iç çamaşırı detayı objektiflere yansırken, Sağın'ın bu cesur ve iddialı stili sosyal medyada ve magazin gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi.

Simge Sağın, Mert Demir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Temizer Mustafa Temizer:
    edepsizlik ne zamandır cesurluk oldu? 12 0 Yanıtla
  • Fatih Özer Fatih Özer:
    böyle olmaz komple göstersin tövbe tövbee 11 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    HEYKELİSTLER SEVER BÖYLE GİYİNMEYİ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu - Son Dakika
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