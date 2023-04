Sinan Akçıl'dan dikkat çeken Fazıl Say paylaşımı! Adeta ateş püskürdü: Sakinleş, germe bizi

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlar gündem olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Say'ı paylaşımlarından rahatsız olan Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"SAKİNLEŞ BİRAZ, GERME BİZİ"

Twitter ve Instagram hesaplarından Fazıl Say'ı etiketleyerek paylaşımlar yapan Sinan Akçıl, "Bu Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. 'Ali Koç git hemen', 'Cumhurbaşkanı git', bir hanımefendi için 'sifon çekin' vs. Bu üslup içinden geldiğim klasik müzik kültüründe yoktur. Bu adam bir enteresan. Sinirleri çok bozuk herhalde. Fazıl Say sakinleş biraz, germe bizi. Bir sal şu güzel ülkeyi. Zaten herkes gergin umut ver yoksa umutsuz vaka olursun" dedi.