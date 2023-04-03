Sinan Akçıl'dan dikkat çeken Fazıl Say paylaşımı! Adeta ateş püskürdü: Sakinleş, germe bizi - Son Dakika
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Sinan Akçıl'dan dikkat çeken Fazıl Say paylaşımı! Adeta ateş püskürdü: Sakinleş, germe bizi

03.04.2023 15:46

Sinan Akçıl, gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Fazıl Say'a tepki gösterdi. Akçıl, sosyal medya hesabı üzerinden Say'a, "Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. Sakinleş biraz, germe bizi. Umut ver yoksa umutsuz vaka olursun" sözleriyle yüklendi.

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlar gündem olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Say'ı paylaşımlarından rahatsız olan Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"SAKİNLEŞ BİRAZ, GERME BİZİ"

Twitter ve Instagram hesaplarından Fazıl Say'ı etiketleyerek paylaşımlar yapan Sinan Akçıl, "Bu Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. 'Ali Koç git hemen', 'Cumhurbaşkanı git', bir hanımefendi için 'sifon çekin' vs. Bu üslup içinden geldiğim klasik müzik kültüründe yoktur. Bu adam bir enteresan. Sinirleri çok bozuk herhalde. Fazıl Say sakinleş biraz, germe bizi. Bir sal şu güzel ülkeyi. Zaten herkes gergin umut ver yoksa umutsuz vaka olursun" dedi.

Sinan Akçıl, paylaşımlarından rahatsız olduğu Fazıl Say'a sert çıktı: Sakinleş, germe bizi
Sinan Akçıl, paylaşımlarından rahatsız olduğu Fazıl Say'a sert çıktı: Sakinleş, germe bizi
Sinan Akçıl, paylaşımlarından rahatsız olduğu Fazıl Say'a sert çıktı: Sakinleş, germe bizi
YORUMLAR (3)
  • mert çelik: muzık calması olayı bıttımı anlamadıkki Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Aynen gezer geçeriz hepinizi hallaç pamuğu gibi Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Baslarinfakiler gibi bunlarinda hepsi ayri telden caliyor. Acaip tutarsiz ve guvensizler Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Sinan Akçıl'dan dikkat çeken Fazıl Say paylaşımı! Adeta ateş püskürdü: Sakinleş, germe bizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Akçıl'dan dikkat çeken Fazıl Say paylaşımı! Adeta ateş püskürdü: Sakinleş, germe bizi - Son Dakika
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