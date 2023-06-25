Sinem Kobal'ın Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı - Son Dakika
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Sinem Kobal'ın Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı

Sinem Kobal'ın Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı

25.06.2023 08:02

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve 2 çocuk annesi olan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri döndü. Mor iddialı elbisesiyle verdiği pozlar takipçilerinin beğenisini kazandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı. Doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönen 35 yaşındaki Kobal, derin yırtmaç dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla bir kez daha fiziğiyle mest etti.

BEĞENİ YAĞDI

Evlendikten sonra uzun bir süre setlere ara vererek vaktini kızlarına ayıran Sinem Kobal, setlere geri dönmek için hazırlık yapıyor. Gelen projeleri değerlendirmeye başlayan oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Oyuncu son olarak mor iddialı elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Doğumların ardından kısa sürede eski formuna dönen güzel oyuncu, bacak dekoltesi ve güzelliğiyle takipçilerin tam not aldı. Güzel ismin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Sinem Kobal'ın yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar...

2 çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, fiziği hayran bıraktı
2 çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, fiziği hayran bıraktı
2 çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, fiziği hayran bıraktı
2 çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, fiziği hayran bıraktı
2 çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi, fiziği hayran bıraktı
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Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal'ın Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinem Kobal'ın Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı - Son Dakika
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