Şarkıcı Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi

18.09.2022 11:09

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gece kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi oyuncu Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi. Dalkılıç, Boz'u araçla evine gönderirken kendisi de taksiyle uzaklaştı.

Hande Erçel ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren 39 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç, bir süredir aşk yaşadığı Sitare Akbaş ile yollarını ayırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan şarkıcı, 23 yaşındaki oyuncu Çağla Boz ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki gece Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken görüntülendi.

AYRI ARAÇLARLA UZAKLAŞTILAR

Mekan çıkışında Dalkılıç ve yeni sevgilisi yan yana görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Murat Dalkılıç, sevgilisi Çağla Boz'u kendi arabası ile gönderirken kendisi ise mekanın arka kapısından taksi ile kaçtı. Dalkılıç'ın arabasına binen yeni sevgilisi Çağla Boz, görüntülendiği esnada suratını gizledi.

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

1999 yılında dünyaya gelen Çağla Boz, oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte Aynasız adlı filmde rol aldı. Murat Dalkılıç ile Çağla Boz da bu film sayesinde tanışmıştır. Murat Dalkılıç filmin müziklerini yaparken Çağla Boz ile tanışmış ve ikili aşk yaşamaya başlamış.

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Kaynak: Snob Magazin

Murat Dalkılıç, Armutlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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