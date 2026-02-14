Sivasspor Aşığı: 14 Şubat'ta Maçta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sivasspor Aşığı: 14 Şubat'ta Maçta

Sivasspor Aşığı: 14 Şubat\'ta Maçta
14.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serkan Çelikel, Sivasspor için İstanbul'dan Sivas'a uçarak sevgililer gününde maçı izledi.

Sevgililer gününde gerçek aşkım dediği Sivasspor için uçağa atlayıp Sivas'a geldi. Sivasspor aşığı bazen uçak, bazen tren bazen de otomobili ile binlerce kilometre yol yaparak Sivasspor'un tüm maçlarını tribünde izliyor.

İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Serkan Çelikel, Sivasspor'a duyduğu sevgi ve bağlılıkla dikkat çekiyor. Çelikel, takımının Sivas'ta ve deplasmanda oynanan tüm maçlarını takip edip, maçları tribünde izliyor. Sivasspor'un peşinde her ay bazen uçak, bazen tren bazen de otomobiliyle binlerce kilometre yol yapıyor.

Sevgililer gününde Sivaspor'u tercih etti

Serkan Çelikel, 14 Şubat sevgililer gününe denk gelen Sivasspor-Vanspor maçında da Svasspor'u yalnız bırakmadı. Eşini İstanbul'da bırakan Çelikel maçı izlemek için uçakla Sivas'a geldi. Çelikel yaptığı açıklamada, "Bizim Sivasspor aşkımız çocukluktan bu yana geliyor. Bu bana babamın bıraktığı mirastır. Ben Sivasspor maçlarına uzun zamandır gidiyorum. Geçen sene deplasmanda toplam 9 bin 300 kilometre yol gittim. Şartlar elverişli olduğu sürece bu armanın peşini bırakmayacağım. Biz Sivasspor'un bütün iç ve dış daha maçlarına İstanbul'dan uçakla, trenle ve kendi şahsi arabalarımızla geliyoruz. Bugünde 14 Şubat sevgililer günü, biz de bu günde sevgilimizin yanında olmamız lazım diyerek, Sivasspor'umuzun yanında geldik. Benim en büyük sevgilim Sivasspor. Eşim benim en büyük destekçim. Eşim bana göre programlarını yapıyor. Eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. İşimiz İstanbul'da ama gönlümüz ve aklımız hep Sivassporda'dır. İstanbul'dan her geldiğimde formamı giyip gelirim. Hiçbir zaman gidene kadar çıkartmam" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Sivasspor, İstanbul, Magazin, Futbol, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sivasspor Aşığı: 14 Şubat'ta Maçta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:46:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Aşığı: 14 Şubat'ta Maçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.