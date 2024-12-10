Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı

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Siyah Kalp dizisinin setinde Esra Dermancıoğlu'nun Bülent Polat ile kendi aralarında konuşup gülmesi o esnada prova yapan Burak Sergen'i sinirlendirdi. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Sergen, Polat'ın üzerine yürüdü. İkili ara girenler sayesinde ayrılırken set paydos edildi.

10.12.2024 09:32  Güncelleme: 09:48
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Ekranların sevilen dizisi Siyah Kalp'in Kapadokya'daki setinde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre; dizide "Samet" karakterine hayat veren Burak Sergen ile "Bünyamin" karakterini canlandıran Bülent Polat çekimler esnasında kavga etti.

OYUNCULAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Sergen prova yaparken dizide "Hikmet" karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat kendi aralarında konuşup güldü. Burak Sergen'in duruma sinirlenmesi üzerine üçlü arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sergen, Polat'ın üzerine yürüdü.

Siyah Kalp dizi setinde oyuncular arasında kavga çıktı

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Öfkeli ikili araya set ekibinin girmesiyle ayrıldı. Yaşanan kavga nedeniyle set paydos edildi. İptal edilen sahne dün sorunsuz bir şekilde şekildi. Ancak Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu'nun iş dışında konuşmadığı öğrenildi.

Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı

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Son Dakika Magazin Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Türk Ak:
    Boş haber 6 0 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    Burak Sergen ve diğer sanatçı geçinen Sergen kardeşler kendilerini nimetten sayan kötü , abartılı oyun serdileyen insanlar dizide değişmesi gereken bir oyuncu 4 0 Yanıtla
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