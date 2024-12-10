Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı

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Ekranların sevilen dizisi Siyah Kalp'in Kapadokya'daki setinde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre; dizide "Samet" karakterine hayat veren Burak Sergen ile "Bünyamin" karakterini canlandıran Bülent Polat çekimler esnasında kavga etti.

OYUNCULAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Sergen prova yaparken dizide "Hikmet" karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat kendi aralarında konuşup güldü. Burak Sergen'in duruma sinirlenmesi üzerine üçlü arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sergen, Polat'ın üzerine yürüdü.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Öfkeli ikili araya set ekibinin girmesiyle ayrıldı. Yaşanan kavga nedeniyle set paydos edildi. İptal edilen sahne dün sorunsuz bir şekilde şekildi. Ancak Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu'nun iş dışında konuşmadığı öğrenildi.