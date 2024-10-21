Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı - Son Dakika
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Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

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MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, konuğu olduğu programda çok merak edilen restoranının kişi başı ücretini paylaştı. Daha önce 'Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez.' şeklinde dikkat çeken açıklama yapan Somer Şef, restoranının fiyat politikasını açıkladı. Sivrioğlu, 'Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor' dedi.

21.10.2024 15:30
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MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, konuk olduğu bir programda restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı. Somer Şef, 'Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez.' açıklaması ile dikkat çekmişti. Bunun üzerine yöneltilen "Asgari ücretle geçinen veya orta gelirin biraz altında olan kişilerin restoranınıza gelmeleri mümkün mü? sorusuna cevap olarak İstanbul'daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı.

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

Sivrioğlu, bu soruya "Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Ben özellikle bistro tarzı bir fiyat politikası belirlemeye çalıştım. Yani bizim restoranımız lüks restoranlar kategorisine girmiyor. Ancak tabii ki, bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor" şeklinde yanıt verdi. Sivrioğlu "Amacımız fiyatlarımızın çok yüksek olmamasıydı" diye ekledi.

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı
Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı
Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

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Son Dakika Magazin Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Talat Yelbuz:
    YEMEGIN İÇİNE GRAM ALTIN FALAN MI KOYUYORLAR, ALT TARAFI YEMEK YIYORSUN 4 SAAT SONRA GERI ACIKIYORSUN, SOĞAN EKMEK YERSENDE 4 SAAT SONRA ACIKIYIRSUN 172 9 Yanıtla
  • Murat Çil:
    normal fiyat etin kilosu 650 tl bunun işçisi var elektrik vergi gaz vs kişi başı iki üç bin normal hakkıdır sonuçta esnaf lokantası değil orası 15 72 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Yani 4 kişilik bir aile gelirse asgari ücreti bırakıp gidecek tam babgladeşlik durum yok yok papua yeni gine 63 7 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Adam herkes gelmesin demiş kısaca 57 5 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    o kadar para verdikten sonra sicmam ben 52 3 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    fiyatları gayet normal kalite tesadüf değildir 5 44 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Boş işler .. parası olanı tokatlıyorlar işte 40 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    boyle ayıları adam yaptılar ülkeye 31 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Giderken Götürürürsün mezara 28 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat boş yapma Afyon kaymağı gönder yiyelim 2 15 Yanıtla
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