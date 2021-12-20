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Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi

20.12.2021 16:07

Son dakika: Yahşi Cazibe dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Sezai Aydın, koronavirüs sebebiyle 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yaşamını yitirdi. Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.

"ÖMRÜNÜ SANATA VAKFETMİŞ BİR İSİMDİ"

Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İzzet Çapa, "Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... Büyük yetenekti... Ömrünü sanata vakfetmiş bir isimdi... Kabri nur, mekanı cennet olsun... Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti

EŞİ DE BİR BİR AY ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Sezai Aydın'ın kadın hakları savunucusu psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın da geçtiğimiz kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol almıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sunmuştur. Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yapmıştır. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri vermektedir.

Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu, Gönül İşleri, Alemin Kralı , Yahşi Cazibe, Çocukluk Günleri, Avrupa Yakasıi Kınalı Kar gibi birçok önemli projede yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi

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Son Dakika Magazin Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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