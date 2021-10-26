Son dakika magazin haberleri!

Dorukhan Toköz ile ayrılan Bahar Şahin'den aldatma imalı paylaşım geldi, kısa süre eşinden boşanan Ezgi Avcı, konu ile açıklamalarda bulundu gibi son dakika magazin olaylarından derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

ESKİ YARIŞMACI EZGİ AVCI BOŞANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Geçtiğimiz yıl üç yıl flört ettiği basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, şaşırtan bir kararla eşinden boşanmıştı. Boşanmasının gerekçesini açıklayan Avcı, 4.5 yıllık ilişkilerini dört farklı ülkede geçirdiklerini ifade ederek "Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı. Aynı paydada buluşamadık" dedi.

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SONGÜL KARLI YERİNE SAFİYE SOYMAN GELDİ

Demet Akalın'ın ayrılığı sonrası Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı'nın ekran macerası kısa sürdü. Yarışmanın sunuculuğuna Karlı'nın yerine Safiye Soyman getirildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki sunucu krizi devam ediyor. Sık sık sunucusu değişen yarışmada yine bir değişiklik yaşandı. Demet Akalın'ın ayrılığının ardından yarışmaya gelen Songül Karlı'nın da macerası kısa sürdü.



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BAHAR ŞAHİN'DEN AYRILDIĞI SEVGİLİSİ DORUKHAN TOKÖZ'E GÖNDERME

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde yolları ayırmıştı. İhanete uğradığı öne sürülen Bahar Şahin, sosyal medyadan ağır ifadeli göndermeler yaptı. Ünlü oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son noktayı koydu. İlişkinin bitme sebebi olarak 'ihanet' iddiaları ortaya atıldı.

