Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son gelişmeler

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SERTAP ERENER'İN GERGİN ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bir projenin daveti için bir araya gelen Can Bonomo, Sertab Erener ve Öykü Karayel arasında sert rüzgarlar esti. Yanında Can Bonomo ve Öykü Karayel'e projeden bağımsız sorular sorulmasından rahatsız olan Erener herkesin sözünü keserek "Bu konuları başka zaman konuşalım" ifadelerini kullandı.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN, 16 YIL ARADAN SONRA ALBÜM MÜJDESİ

Bir döneme damga vuran şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, müzik kariyerine ara verip sinemaya yöneldi. Uzun aradan sonra müziğe geri döneceğini duyuran şarkıcı, sosyal medya hesabından "Hoş Geldin' ismini taşıyan albümümüz, tüm dünyada 2022'nin ilk albümü olarak çıkacak" notu ile müjdeli haberi verdi.



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YARGI DİZİSİNDE YENİ YÜZ

Pazar günlerinin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Diziye dahil olan Nergis Öztürk, Engin'in avukat teyzesini canlandıracak. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Nergis Öztürk, diziye dahil oldu.

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BİRCE AKALAY'IN MARKA HEYECANI

Önceki akşam Ortaköy Melanj adlı mekanda bir partiye katılan oyuncu Birce Akalay; yakın zamanda dijital platformlarda bir projeye başlayacağını ve bir ay önce kurduğu takı markasının güzel gittiğini söyledi.Oyuncu Birce Akalay, Ortaköy Melanj adlı mekanda gerçekleşen partiye katıldı. Akalay, "Vakitli, vakitli eve. Yarın iş güç" dedi. Markası için çalıştığını söyleyen oyuncu, "Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı, uykuya dikkat ederek yaşıyorum" dedi.

