Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son gelişmeler

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SADAKATSİZ DİZİSİNDE TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Dün akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluşan Sadakatsiz dizisinde Aras'ın kim olduğu ortaya çıktı. Televizyonda yer alan haberde Aras Ateşoğlu'nun dünyaca ünlü bir Türk yazılımcı olduğu ve Türkiye'ye dönerek Asya'nın çalıştığı özel hastaneyi satın alacağı söylendi.

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HAZAL KAYA'DAN KÜFÜR İTİRAFI: HEPSİ BENİM BEBEĞİM

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hazal Kaya, ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna, küfürlerin tamamı için "Hepsi benim bebeğim diyebilirim" dedi. Youtube platformunda yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu Hazal Kaya oldu. Kaya, ''En sevdiğin küfür nedir?' sorusuna verdiği yanıt ile İbrahim Selim'i gülme krizine soktu.

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ASLI ENVER'İN ARACININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI





Geçtiğimiz haftalarda tatil için Meksika'ya giden Aslı Enver, İstanbul'a gelince arkadaşlarıyla buluştu. Bebek'te görüntülenen oyuncu, 1 milyon 900 bin TL değerindeki lüks elektrikli aracıyla dikkat çekti. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.



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CANSU DERE'YE İSPANYA'DAN ÖDÜL

Sıla karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere bu sefer Sadakatsiz dizisinde Asya rolüyle büyük beğeni topladı. Rolünün hakkını vererek oynayan başarılı oyuncuya Madrid'de ödül verilecek. Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler düzenleyen Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödülle layık görüldü.

