Şarkıcı Melike Şahin, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı - Son Dakika
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Şarkıcı Melike Şahin, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı

22.09.2022 23:32
Şarkıcı Melike Şahin, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı

Son dönemde hayran kitlesini arttıran şarkıcı Melike Şahin önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağazasında kameralara yakalandı. Şahin'in yanındaki gizemli erkek arkadaşının çekimser tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Melike Şahin, yanındaki gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi. Bir kozmetik mağazasından çıkan ikili çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

OBJEKTİFTEN KAÇTI

İçeride bakım yaptırmadığını, makyaj ürünlerini incelediğini söyleyen Melike Şahin'in çıkışta yanındaki gizemli erkek arkadaşının objektiflerden kaçmaya çalıştı.

KONSERİNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETMİŞTİ

Son dönemde konser maratonun devam ettiğini ve geçen günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'ndeki konserine pek çok ünlü ismin ilgi göstermesine sevindiğini söyleyen şarkıcı "Hepsiyle tanışıyorum, arkadaşlarım. Geliyorlar sağ olsunlar. Bir de son dönemde insanlarda 'Melike Şahin kim?' gibi durumlar oluyor. Sevdikleri için geliyor. İlgi artsın çoğalsın maşallah diyelim" diye konuştu.

"SEDEF HASTASIYIM"

Şahin bacaklarındaki dikkat çeken yaralarla ilgili ise "Arkadaşlar ben sedef hastasıyım, iyiyim" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Melike Şahin, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Melike Şahin, gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı - Son Dakika
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