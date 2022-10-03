İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum - Son Dakika
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İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum

03.10.2022 11:51

Ünlü şarkıcı Kalben, sahnede kendinden geçerek çılgınlar gibi dans ettiği için sosyal medyada eleştirilmişti. Dansı beğenilmeyen Kalben, bir video yayınlayarak, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı sanatçı Kalben, önceki akşam konser verdi. Kendini müziğin ritmine kaptırarak dans eden şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

"DANS EDEREK LİNÇ EDİLDİĞİM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Sahnedeki dansı beğenilmediği için binlerce kişinin tepkisini çeken Kalben, Instagram hesabından bir video yayınlayarak eleştirilere cevap verdi. Dansından dolayı eleştirilmekten rahatsız olmadığını belirten ünlü isim, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum. İyi ki dans ettiğim ve eğlendiğim için, bu memleketin kadınlardan beklediği şeyleri değil, kendi hayatımda yapmak istediğim şeyleri yaptığım için linç ediliyorum. Buradan dünyada bastırıldığını, tahakküm altında olduğunu, herhangi bir şekilde şiddete uğradığını hisseden, yaşayan bütün dünya güzeli insanlara sevgimi gönderiyorum. Bu nefret kalmıyor arkadaşlar. Geride şarkılar, danslar ve fotoğraflar kalıyor. Gerçekten mühim olan şeylere odaklanabildiğimize çok seviniyorum. Beni tanıyanlar sağ olsun. Tanımayanlar için de bir şey diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Konserindeki dansı nedeniyle eleştirilen Kalben'den cevap: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum
Konserindeki dansı nedeniyle eleştirilen Kalben'den cevap: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum
Konserindeki dansı nedeniyle eleştirilen Kalben'den cevap: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum
Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu
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Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu

Kalben, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum - Son Dakika
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