Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı

18.09.2022 13:09

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde oynayan Gülcan Arslan, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bikinisiyle derede fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerini mest etti.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandırmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Arslan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

"SU YILANI VAR MIYMIŞ?"

Arslan, leoparlı bikinisiyle deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bir bak bakayım su yılanı var mıymış?" notuyla yayınladı. Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı

ÇATIDA BİKİNİLİ POZ VERMİŞTİ

35 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ise çatıda verdiği bikinili pozlarıyla olay olmuştu. Güzel oyuncunun art arda paylaştığı cesur pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan yılan pozu! Leoparlı bikinisiyle derede uzandı
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Kaynak: Snob Magazin

Gülcan Arslan, Akdeniz, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı - Son Dakika
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