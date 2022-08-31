Yaz boyunca konserden konsere koşan İrem Derici, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Manisa'da konser verdi.
Ünlü şarkıcı konserinde saten kumaş kırmızı bir elbise tercih etti. Sahneden fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür" dedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti - Son Dakika