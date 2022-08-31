Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti

Yaz boyunca konserden konsere koşan İrem Derici, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Manisa'da konser verdi.

"KIRMIZI BENİM RENGİMDİR"

Ünlü şarkıcı konserinde saten kumaş kırmızı bir elbise tercih etti. Sahneden fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür" dedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte İrem Derici'nin iddialı elbisesiyle verdiği pozlar...