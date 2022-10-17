Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! İşte Çaycı Hüseyin'in son hali

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımında artan fiyatlara sitem etti.

BİR PAKET SAKIZA 900 TL VERDİ

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı, bir paket sakıza 895 TL ödedi. Sakızı ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Polat'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken tepkiler de beraberinde geldi. Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" diyerek tepki gösterdi.Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.

İşte Ebru Polat'a yapılan bazı yorumlar...