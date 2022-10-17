Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
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Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı

17.10.2022 08:17

Son zamanlarda verdiği pozlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat'ın bir paket sakıza ödediği 900 liranın fişini, "Çiğnediğim tek sakız. Fiyatı uçtu gitti ama aldım tabi" notuyla paylaşmasına sosyal medyada, "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" gibi yorumlar yapıldı.

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımında artan fiyatlara sitem etti.

BİR PAKET SAKIZA 900 TL VERDİ

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı, bir paket sakıza 895 TL ödedi. Sakızı ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullandı.

Bir paket sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat, herkesi şaşkına çevirdi

TEPKİ YAĞIYOR

Polat'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken tepkiler de beraberinde geldi. Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" diyerek tepki gösterdi.Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.

İşte Ebru Polat'a yapılan bazı yorumlar...

Bir paket sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepki yağıyor
Bir paket sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepki yağıyor
Bir paket sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepki yağıyor
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Son Dakika Magazin Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
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