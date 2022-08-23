Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna cevap: Google'a bak - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna cevap: Google'a bak

23.08.2022 10:00
Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna cevap: Google'a bak

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna verdiği "Google'a bak" cevabıyla adından söz ettirdi. Koçak'ın bu sözleri ise günler sonra Demet Özdemir'le nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç'u getirdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, evlilik yolunda giden ilişkilerini noktalamıştı. Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak'la ayrıldıktan bir süre sonra Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İHANET SORUSUNA CEVAP

Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak ise ihanet sorusuna yanıtsız kalamadı. Zeynep Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı abla?" sorusuna "Google'a bak" cevabını verdi.

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan 'Hiç aldatıldın mı?' sorusuna cevap: Google'a bak

ZEYNEP'TEN AYRILIP YAĞMUR'LA AŞK YAŞAMIŞTI

Uğur'un Koçak'la ilişkisi devam ederken Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Tanrısevsin ile yıllarca aşk yaşayan Oğuzhan Koç, ilişkisini noktaladıktan sonra Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Tanrısevsin ile Özdemir'in arkadaş olması da o döneme damga vurmuştu. Özdemir ve Koç, ağustos ayında nikah masasına oturacak.

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan 'Hiç aldatıldın mı?' sorusuna cevap: Google'a bak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'tan "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna cevap: Google'a bak - Son Dakika
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