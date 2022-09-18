Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı

İşletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TARZIYLA SERGİYİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yazın son günlerinde sık sık tatil yapan ve bikinili pozlarıyla büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya ülkeye döndü. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından sanat eserlerinin sergilendiği sergiye katılan güzel oyuncu tarzıyla farkını ortaya koydu.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

9 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yırtmaçlı mini eteği ve crop ceketiyle olan pozunu paylaşan Serenay Sarıkaya'ya beğeni ve yorum yağdı.