Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı - Son Dakika
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı

18.09.2022 12:05

Güzel oyuncu Serenay Sarıkıya, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Sarıkaya, son olarak takipçilerinin karşısına 'kolej' tarzıyla çıktı. Yırtmaçlı mini etek ve crop ceketiyle hayranlarının beğenisini topladı.

İşletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TARZIYLA SERGİYİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yazın son günlerinde sık sık tatil yapan ve bikinili pozlarıyla büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya ülkeye döndü. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından sanat eserlerinin sergilendiği sergiye katılan güzel oyuncu tarzıyla farkını ortaya koydu.

Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı akılları baştan aldı! Yırtmaçlı mini eteğiyle şekilden şekle girdi

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

9 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yırtmaçlı mini eteği ve crop ceketiyle olan pozunu paylaşan Serenay Sarıkaya'ya beğeni ve yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı akılları baştan aldı! Yırtmaçlı mini eteğiyle şekilden şekle girdi
Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı akılları baştan aldı! Yırtmaçlı mini eteğiyle şekilden şekle girdi
Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı akılları baştan aldı! Yırtmaçlı mini eteğiyle şekilden şekle girdi
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Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı - Son Dakika
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