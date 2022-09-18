İşletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Yazın son günlerinde sık sık tatil yapan ve bikinili pozlarıyla büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya ülkeye döndü. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından sanat eserlerinin sergilendiği sergiye katılan güzel oyuncu tarzıyla farkını ortaya koydu.
9 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yırtmaçlı mini eteği ve crop ceketiyle olan pozunu paylaşan Serenay Sarıkaya'ya beğeni ve yorum yağdı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı - Son Dakika