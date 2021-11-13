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Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? - Son Dakika

Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?

13.11.2021 11:09

Boşandığı eşi Okan Kurt ile yeniden ilişki yaşayan Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takiplerini heyecanlandırdı. Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hamile misin?" yorumu yaptı ancak Akalın'dan henüz bir cevap gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın, şarkıcının markasına ait bir kıyafet giyerek kamera karşısına geçti. Akalın'ın Hadise'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise belirginleşen göbeği oldu.

İKİNCİ KEZ ANNE Mİ OLUYOR?

Hadise'nin markasına ait olan siyah bir elbise giyerek kamera karşısına geçen Demet Akalın, bir pozda elini karnını koydu. Akalın'ın ikinci fotoğrafında da göbeğinin şiş olması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hamile misin?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" şeklinde yorumlar yaptı.

Belirginleşen göbeği kafaları karıştırdı! Demet Akalın ikinci kez hamile mi?

Her fırsatta ikinci çocuğu düşünmediğini söyleyen Akalın ise hakkındaki hamilelik iddiasına henüz bir açıklık getirmedi.

İşte Demet Akalın için yapılan bazı yorumlar...

Belirginleşen göbeği kafaları karıştırdı! Demet Akalın ikinci kez hamile mi?
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?

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Son Dakika Magazin Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? - Son Dakika
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