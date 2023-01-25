Sosyetik güzel Paris Hilton'un büyük sevinci! Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu - Son Dakika
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Sosyetik güzel Paris Hilton'un büyük sevinci! Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

25.01.2023 13:12

2 yıl önce Carter Reum ile nikah masasına oturan sosyetik güzel Paris Hilton, 41 yaşındaki annelik duygusunu tattı. Taşıyıcı anne sayesinden bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Hilton, ilk paylaşımı "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu düştü.

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, 2021 yılında nişanlısı Carter Reum ile üç gün süren bir düğünle dünyaevine girdi. Uzun yıllardır bebek sahibi olmak isteyen Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde erkek evlat sahibi oldu.

ÇOCUĞUYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

21,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bebeğinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak müjdeli haberi veren 41 yaşındaki Hilton, "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu yazdı. Ünlü ismin kısa sürede yoğum yağmuruna tutulan paylaşımına 1 milyona yakın beğeni aldı.

Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde ilk bebeğine kavuştu

"ANNE OLMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

People'de yer alan habere göre, en büyük hayali gerçek olan Hilton, yaşadığı mutlulukla ilgili "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde ilk bebeğine kavuştu
Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde ilk bebeğine kavuştu
Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde ilk bebeğine kavuştu
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Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi oldu Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi oldu

Paris Hilton, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetik güzel Paris Hilton'un büyük sevinci! Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu - Son Dakika


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