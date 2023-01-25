Sosyetik güzel Paris Hilton'un büyük sevinci! Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, 2021 yılında nişanlısı Carter Reum ile üç gün süren bir düğünle dünyaevine girdi. Uzun yıllardır bebek sahibi olmak isteyen Paris Hilton, taşıyıcı anne sayesinde erkek evlat sahibi oldu.

ÇOCUĞUYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

21,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bebeğinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak müjdeli haberi veren 41 yaşındaki Hilton, "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu yazdı. Ünlü ismin kısa sürede yoğum yağmuruna tutulan paylaşımına 1 milyona yakın beğeni aldı.

"ANNE OLMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

People'de yer alan habere göre, en büyük hayali gerçek olan Hilton, yaşadığı mutlulukla ilgili "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.