Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi

25.07.2022 13:46

Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini paylaşan Eda Taşpınar, Mikonos'ta sevgilisinin sırtında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Taşpınar son olarak sevgilisiyle verdiği bir pozu paylaştı.

SEVGİLİSİNİN SIRTINA ATLAYIP POZ VERDİ

Cesur ve iddialı pozlarıyla her daim adından söz ettiren 42 yaşındaki Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi. O anları 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Taşpınar, sadece kalp emojisi koydu. Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin başını göğsüne yaslanarak art arda poz vermiş ve bunları da Instagram hesabından yayınlamıştı.

Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi
Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi
Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi
Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi
Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi
Eda Taşpınar, tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtına atlayarak poz verdi
YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı

Eda Taşpınar, Instagram, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
13:46 Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi
13:20 Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:51 Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü
12:50 Vapurda iki turist kavgaya tutuştu, yumruklar havada uçuştu
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 14:09:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement