Sevgilisiyle görüşen kadını kaçırıp işkence eden Gizem Karamelek'in 19 ayrı suç kaydı çıktı

Stil İkonu yarışmasıyla tanınan Gizem Karamelek, sevgilisinin görüştüğünden şüphelendiği genç kadını, kardeşi ve arkadaşlarının yardımıyla kaçırdı. Bir villaya kapatarak günlerce işkence ettiği kadını araçla Gürcistan'a kaçırmak üzereyken polis çevirmesine takılan Karamelek ve ona yardım eden 4 kişi tutuklandı. Karamelek'in erkek arkadaşını dövdürttüğü görüntüler ve kendisinin de 19 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

ÇETE ÜYESİYMİŞ

Kanal D Haber'de yer alan bilgilere göre, yarışmadaki kimliğiyle tanınan Gizem Karamelek'in 19 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve Barış Boyun suç çetesinin de üyelerinden olduğu öğrenildi. Karamelik'in aynı zaman çetenin yöneticilerinden birinin sevgilisi de olduğu belirlendi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DÖVDÜRDÜ

Bunların yanı sıra Gizem Karamelek'in eski sevgilisini dövdürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir odaya kapatılan genç adam, bir kişinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğruyor.

NE OLDU?

Gizem Karamelek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını düşününce kıskançlık krizine girdi. Korkunç bir plan yapan Karamelek, kardeşi ve arkadaşlarıyla işbirliği yaparak genç kadını kaçırdı. Kadını araç içerisinde dakikalarca darbederek saçını kesen Karamelek, daha sonra bir villaya kapattı.

Günlerce villada tutularak işkence edilen kadın, elleri bağlı şekilde sahte plakalı bir çakarlı araca bindirilerek Gürcistan'a kaçırılmak istendi. Araç, Çorum'da polis çevirmesine girince Zeynep isimli kadın bağırarak yardım istedi. Kadının yardım çığlıkları üzerine harekete geçen polis, araç içindekileri gözaltına aldı. Savcıya yaşadıklarını anlatan genç kadın, fenomen ve ona yardım edenlerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Gizem Karamelek, kardeşi ve 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.