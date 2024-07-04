Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Son Dakika
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Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Temizlik takıntısından dolayı fenomen olan ve şimdilerde En Hamarat Benim yarışmasını sunan Kadir Ezildi, evleniyor. Nişan ve düğün hazırlıklarına başlayan Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi de ortaya çıktı.

04.07.2024 14:31
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Yıllar önce temizlik yaptığı videolarla ünlenen ve sonrasında En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olan Kadir Ezildi evleniyor. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle bu ay nişanlanacak olan fenomen, düğün hazırlıklarına da başladı.

SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYORDU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda bir sevgilisinin olduğunu açıklayan Kadir Ezildi, bu ay nişanlanıyor. Müstakbel eşi, ailesi ve komşularıyla birlikte hazırlıklara başlayan Ezildi, mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaya başladı. Ünlü ismin aylardır sır gibi sakladığı ve henüz yüzünü göstermediği sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı. Ezildi, nişan töreninden kısa bir süre sonra da nikah masasına oturacak.

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

EŞİNDEN ÇEYİZ İSTEMİYOR

Nişan ve düğün alışverişini 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anbean yayınlayan Ezildi, bir kullanıcının "Sen evine çeyiz geldiğinde ne yapacaksın? Ellemeyin diyerek evi mi kırklayacaksın?" sorusuna "O iş baştan iptal. Ben evi ilk yaptığımdan bu yana 3,9 milyon kişiye gezdirdim. Zaten ev çeyiz dolu, istemiyorum. Hem sonra konuşmaya yerim olsun. Babanın evinden ne getirdin diye yıllarca malzemem olur" diyerek herkesi güldürdü.

Aile ve komşuluk bağına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına da komşularıyla birlikte gidiyor.

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

En Hamarat Benim, Kadir Ezildi, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kevser Korkmaz: Helal olsun sana tesettürlü bı eş adayı sen herşeyi en iyisiyle hak ediys...El degmemis temizlik hassasiyeti olan sen ve el ve göz değmemiş bı bayanla mutluluklar 36 22 Yanıtla
  • B-R-B .: Kevser hanim el değmediğini nereden biliyorsunuz. Yada her tesettürlü birey iyi bir eş adayı ise neden birçok tesettürlü de tesettürlü olmayanlar gibi boşanıyor 21 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kim bu 5 3 Yanıtla
    Murat Ceylan: ferhat eser 5 0

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