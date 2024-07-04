Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

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Yıllar önce temizlik yaptığı videolarla ünlenen ve sonrasında En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olan Kadir Ezildi evleniyor. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle bu ay nişanlanacak olan fenomen, düğün hazırlıklarına da başladı.

SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYORDU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda bir sevgilisinin olduğunu açıklayan Kadir Ezildi, bu ay nişanlanıyor. Müstakbel eşi, ailesi ve komşularıyla birlikte hazırlıklara başlayan Ezildi, mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaya başladı. Ünlü ismin aylardır sır gibi sakladığı ve henüz yüzünü göstermediği sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı. Ezildi, nişan töreninden kısa bir süre sonra da nikah masasına oturacak.

EŞİNDEN ÇEYİZ İSTEMİYOR

Nişan ve düğün alışverişini 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anbean yayınlayan Ezildi, bir kullanıcının "Sen evine çeyiz geldiğinde ne yapacaksın? Ellemeyin diyerek evi mi kırklayacaksın?" sorusuna "O iş baştan iptal. Ben evi ilk yaptığımdan bu yana 3,9 milyon kişiye gezdirdim. Zaten ev çeyiz dolu, istemiyorum. Hem sonra konuşmaya yerim olsun. Babanın evinden ne getirdin diye yıllarca malzemem olur" diyerek herkesi güldürdü.

Aile ve komşuluk bağına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına da komşularıyla birlikte gidiyor.