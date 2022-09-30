Çağla Şıkel'in Ablasını Görenler Şaştı Kaldı! - Son Dakika
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Çağla Şıkel'in Ablasını Görenler Şaştı Kaldı!

30.09.2022 16:14
Çağla Şıkel'in Ablasını Görenler Şaştı Kaldı!

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, ablası Berna Şıkel ile bir etkinlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o kare...

Ünlü model Çağla Şıkel, bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan ablası Berna Şıkel ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

YORUM YAĞDI

Çağla Şıkel'in ablasına benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz", "Saçlarınız koyu renk olsa aynısınız" ve "Estetiksiz Çağla" yorumlarında bulundu.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul'da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

BERNA ŞIKEL KİMDİR?

Şu sıralar bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Berna Şıkel, bir dönem Jolly Joker'de solist olarak sahne almıştır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir, baba tarafından aslen Kars Azerbaycan Türklerinden, anne tarafından ise Adana'lıdır. Manken, model, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel kız kardeşidir.

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Kaynak: Snob Magazin

Azerbaycan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Şıkel'in Ablasını Görenler Şaştı Kaldı! - Son Dakika

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